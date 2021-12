Borgo del Natale, la “Slitta di Babbo Natale” aspetta i bambini nel centro storico

Il Villaggio di Babbo Natale nel Borgo Antico di Bisceglie è il luogo d’incanto che fino al 6 gennaio accoglierà tutti i giorni, dalle ore 18 alle ore 21, i bambini che vorranno conoscere i simpatici, instancabili e sempre indaffarati assistenti di Babbo Natale. Gli elfi del Borgo del Natale coinvolgeranno i piccoli visitatori in speciali laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno: quello con Babbo Natale in persona, che li aspetterà nella sua casetta in Piazza Duomo per leggere le loro lettere e scattarsi una foto con loro.

Domenica 12 e lunedì 13 dicembre il Villaggio di Babbo Natale si arricchirà di un’altra imperdibile attrazione: la slitta di Babbo Natale, che porterà i bambini per le viuzze del centro storico di Bisceglie. Due serate di divertimento per i più piccoli animate dai volontari del gruppo Scout di Bisceglie.

“Il Villaggio di Babbo Natale a Bisceglie è dedicato a tutti i bambini, per offrire loro un momento di gioia e serenità”, spiega Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione “Borgo Antico”, organizzatrice dell’iniziativa. “Tutte le attività sono completamente gratuite, ma invitiamo gli adulti che accompagneranno i propri figli e nipotini a donare alimenti non deperibili al punto raccolta della Caritas o ad acquistare un regalo dal mercatino solidale allestito nel centro storico dalle associazioni di volontariato e promozione sociale della città”.