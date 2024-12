Borgo del Natale: cori, concerti e street food nel centro storico di Bisceglie

Il Borgo del Natale, allestito dall’associazione Borgo Antico nel centro storico biscegliese, continua ad allietare i visitatori in vista delle imminenti festività natalizie. Venerdì 20 dicembre, alle ore 20.15, in Piazza Duomo, si terrà il concerto natalizio “SingingTogether” con gli alunni dell’I.C. Don P. Uva Battisti-Ferraris (Cosmai). A seguire, l’esibizione degli allievi della Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso. Si prosegue sabato 21, sempre alle ore 20.15, con i “Canti in Coro” a cura degli alunni delle classi 4D e 4E del 1º Circolo Didattico “E. De Amicis”.

Ancora spazio ai giovanissimi talenti delle scuole primarie domenica 22, quando si esibiranno gli alunni delle classi 3B e 3C del 1º Circolo Didattico “E. De Amicis” per una serata di “In…Canto”. Previsto per domenica, inoltre, lo street food a tema natalizio per le strade del centro storico a cura di Assolocali, con i ristoratori di via Tupputi, via Frisari e via Cardinale Dell’Olio.

Dal venerdì alla domenica, dalle ore 17, sarà ovviamente attivo il Grande Villaggio di Babbo Natale in Piazza Duomo: il luogo d’incanto in cui i bambini di tutte le età potranno trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, lasciandosi coinvolgere in divertenti laboratori creativi che li prepareranno all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Tutto da scoprire, inoltre, il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino, da cui sarà possibile acquistare i propri regali di Natale sostenendo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che partecipano alle varie iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico”.