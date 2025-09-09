Boom di turisti a Bisceglie nel mese di luglio: +47% di presenze rispetto al 2024

Bisceglie continua a registrare numeri importanti sul fronte turistico. Dopo un primo semestre 2025 già molto positivo, la città conferma la crescita anche a luglio con quasi 20mila presenze, pari a un incremento del 47% rispetto allo stesso mese del 2024 (da 13.570 a 19.945). A trainare questa crescita sono soprattutto i visitatori stranieri, che hanno fatto segnare un +60,4% sul dato dell’anno precedente. Sono questi i dati ricevuti dal Comune di Bisceglie.

Nei primi sette mesi del 2025, le strutture ricettive della città – alberghi, B&B, case vacanza e locazioni turistiche – hanno registrato oltre 28mila presenze in più, con un aumento complessivo del 55,1% rispetto al 2024. Dati che emergono dall’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, con un tasso di copertura statistica pari al 95% per il periodo gennaio-luglio.

“Siamo soddisfatti dei risultati che premiano la nostra città – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano –. I turisti animano i vicoli del centro storico, apprezzano il nostro mare premiato con la Bandiera Blu, partecipano agli eventi e danno un contributo importante all’economia locale. Dopo i buoni dati dei primi mesi, legati anche alla destagionalizzazione, l’estate ha confermato un trend positivo che intendiamo consolidare con impegno e visione”.

Guardando al quadro generale, la Puglia a luglio è risultata la regione con più presenze turistiche in Italia, seguita da Marche, Lombardia, Lazio e Campania. Per quanto riguarda i pernottamenti dall’estero, Bisceglie ha accolto principalmente turisti provenienti da Polonia, Francia, Ungheria, Svizzera e Germania. Significativi anche gli arrivi da oltreoceano, con visitatori da Australia, Argentina, Canada e Stati Uniti.

“Con il 55% di presenze in più dall’inizio dell’anno, Bisceglie si conferma tra le destinazioni a più alta crescita della Puglia – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Maurizio Di Pinto –. Nonostante le difficoltà segnalate a livello nazionale, la nostra città mantiene numeri solidi grazie a un’offerta che unisce mare, cultura, eventi ed enogastronomia. Un mix vincente che rende sempre più attrattiva Bisceglie nel panorama turistico regionale e internazionale”.