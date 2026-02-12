Boom di presenze nel 2025: Bisceglie supera quota 132mila e cresce del 27%

Bisceglie si conferma tra le realtà turistiche della Puglia, chiudendo il 2025 con 132.161 presenze e registrando una crescita del 27% rispetto al 2024, anno in cui per la prima volta era stata superata la soglia dei 100mila pernottamenti (104.062). Un risultato che colloca la Città del Sospiro al 32° posto tra i Comuni pugliesi per numero complessivo di presenze turistiche.

I dati emergono dall’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, con una copertura statistica attualmente pari al 93%, e sono stati illustrati alla BIT di Milano alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano.

A trainare l’incremento sono soprattutto i turisti stranieri. I pernottamenti nelle strutture ricettive – tra alberghi, extra-alberghiero e locazioni turistiche – sono passati dai 38mila del 2024 ai 53.052 del 2025, con un aumento del 39,6% e oltre 15mila presenze in più in valore assoluto. Cresce anche il turismo proveniente dalle altre regioni italiane, che raggiunge quota 79.109 presenze, segnando un +19,7% rispetto all’anno precedente.

“Bisceglie registra risultati straordinari anche nel 2025. Oltre 28mila presenze in più in un solo anno portano la nostra Città tra le destinazioni top di Puglia per crescita percentuale. Sempre più stranieri, da tutto il mondo, scelgono Bisceglie, così come tanti italiani decidono di soggiornare qui da noi. Non sono numeri che si raggiungono per caso ma sono il frutto di un lavoro corale di promozione del territorio: le cinque bandiere blu consecutive per le spiagge e il porto turistico, gli investimenti per la riqualificazione del centro storico e del lungomare, l’impegno per accrescere la nostra attrattività. Continueremo nel 2026 su questa strada fatta di tanti interventi concreti per rendere Bisceglie sempre più accogliente”, le parole del Sindaco Angelantonio Angarano.

Sul fronte internazionale, nel corso del 2025 Bisceglie ha accolto visitatori da 48 Paesi diversi. In testa alla classifica degli arrivi stranieri figurano Germania e Francia, seguite da Polonia, Ungheria, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Uniti, Belgio, Bulgaria, Regno Unito, Croazia e Austria.

Per quanto riguarda il turismo nazionale, la Puglia guida la graduatoria delle regioni di provenienza, seguita da Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Calabria.

Positivo anche il trend legato alla destagionalizzazione, con un incremento significativo delle presenze nei mesi di marzo, aprile e settembre, a conferma di un’offerta turistica sempre più capace di attrarre visitatori oltre il tradizionale periodo estivo.

“Bisceglie cresce e si vede. I risultati del 2025 – conclude l’Assessore al turismo Maurizio Di Pinto – ci danno una spinta sempre più forte a fare meglio e fissano la nostra città tra le mete di maggiore appeal di Puglia, per la possibilità di ritrovare in un unico luogo il mare, la cultura, l’enogastronomia, il calore e l’accoglienza tipici del nostro territorio”.