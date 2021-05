Bonus per acquisto pc/tablet o nuova connessione internet / ECCO I REQUISITI

Entra in vigore una misura finalizzata a ridurre le spese per l’acquisto di nuovi pc e tablet. Si tratta della parte finale dei voucher introdotti dal Governo Conte bis. Nello specifico sono 204 i milioni di euro disponibili fino a esaurimento fondi. Il voucher di 500 euro è stato suddiviso in due parti:

200 euro per il potenziamento o l’acquisto della connessione a internet ;

per il potenziamento o l’acquisto della ; 300 euro per l’acquisto del pc o del tablet.

Requisiti: le risorse sono distribuite su base regionale e privilegiano il Sud Italia, la Puglia con circa il 14% delle risorse totali. La misura viene gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale di Infratel Italia per erogare il bonus pc e tablet.

Per usufruire dello sconto è necessario presentare un Isee e dimostrare di essere privi di connessione internet o di averne una di velocità inferiore a 30 Mbps. La richiesta può essere rivolta a qualsiasi venditore. L’operatore otterrà in seguito il rimborso dei costi da Infratel effettuando una procedura ad hoc.

Su questa pagina è possibile scaricare il modulo di autocertificazione.