Bono degli U2 a Bisceglie? Il racconto del titolare di un pub: “Siamo rimasti impietriti”

Bono degli U2 a Bisceglie? Cosi pare stando a quanto si apprende da un post presente su Facebook che ritrae il cantante irlandese passeggiare nel borgo della città dei Dolmen.

La testimonianza è quella di Pino Cosmai, titolare dello storico Copa Pan che contattato dalla nostra redazione ha dichiarato: “Io ed alcuni miei dipendenti ce lo siamo visti all’improvviso passare davanti al pub, in via Cristoforo Cololmbo, alle 19.45 attorniato da due guardie del corpo ed un fotografo. Siamo rimasti letteralmente impietriti, mentre lui ci ha salutato con un “ciao!” prima di scendere lungo la scalinata che porta a via Porto ed entrare in un grosso SUV.

Altre dichiarazioni recuperate parlano di cittadini che lo avrebbero visto sul lungomare con lo stesso SUV. Bono in queste settimane ha soggiornato in Puglia per le vacanze con foto che lo hanno ritratto ad Ostuni ed in Valle d’Itria.