“Bonito Fish Bar”, nuovo progetto in Indonesia dello chef biscegliese Maurizio Bombini / FOTO

Continua ad espandersi con enorme successo il progetto gastronomico in Asia del biscegliese Maurizio Bombini, chef divenuto ristoratore che dopo il ristorante “Mauri” ha inaugurato lo scorso 8 febbraio il “Bonito Fish Bar”, sempre a Bali (Indonesia).

Bonito, aperto assieme a Luigi Amorotti, offre ai suoi clienti la possibilità di condividere le prelibatezze della Puglia, all’interno di un ambiente rilassato, per gustare pesce e frutti di mare, crudi o cotti. Bonito offre agli ospiti pesce e frutti di mare freschi pescati in modo sostenibile dalle regioni oceaniche esterne nell’arcipelago di Bali, Lombok, Flores e Timor, insieme ai crostacei. Un sacco di piatti fantasiosi da far venire l’acquolina in bocca ed esaltare la scena culinaria di pesce con preparato crudo, scottato in padella, arrosto, fritto e altro.

“Bonito è molto più casual di Mauri. È un’espressione emotiva del mio profondo legame con il pesce, come lo gustiamo nel mio paese natale, Bisceglie, in Puglia”, spiega Maurizio Bombini che continuerà con la sua ‘ammiraglia’ Mauri lavorando a stretto contatto per Bonito con l’Executive Chef, Vittorio Negri. Lo chef Vittorio guida la cucina con un team che ha plasmato basandosi sulla qualità e l’esperienza. Da molti anni i due Chef italiani condividono la stessa cultura culinaria e la passione del mangiare bene ma anche in maniera elegante.

Uno dei piatti d’autore della nuova realtà sono i “Bonito Bites“, 12 prelibatezze basate sul pescato del giorno. Oppure gli ospiti possono assaporare un piatto di mare, composta da una selezione di prodotti crudi e scottati. Altra novità è il “Bonito Rosetta“, panino italiano fatto tramite fermentazione naturale del pane, senza alcun lievito, proposto a scelta tra tonno e stracciatella, granchio morbido, astice in camicia o polpo croccante, solo per citarne alcuni.

Ma lo Chef biscegliese Maurizio Bombini si è fatto apprezzare anche per aver cucinato all’Ambasciata Italiana di Giakarta, durante la cena del G20. Un momento importante per l’Indonesia che dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 guiderà la presidenza del G20. Al tempo stesso un riconoscimento per lo Chef biscegliese al cospetto di tutti gli Ambasciatori dei vari Paesi. Bombini ha, inoltre, ospitato il Senatore Pierferdinando Casini nel suo Mauri: è sempre una grande soddisfazione trovare un imprenditore italiano di successo all’estero.