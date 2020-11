Boccia: “Anticipare messa di Natale? Non è eresia”. Risponde il vescovo Giovanni Ricchiuti

L’arcivescovo Giovanni Ricchiuti risponde al ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, che nelle scorse ore aveva affermato che “seguire la messa di Natale due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia”. Dalle pagine de ilfattoquotidiano.it il presidente nazionale di Pax Christi e vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti rivolge il suo appello: “Sul Natale non si facciano battute al limite della presa in giro. La battuta che può nascere due ore prima o tre ore prima non mi sembra intelligente”. I vertici della Cei prenderanno una posizione unitaria nel Consiglio permanente che si terrà il 1° dicembre, anche alla luce del confronto con il Comitato tecnico scientifico del governo italiano.

“Per cortesia, – afferma monsignor Ricchiuti – lo chiedo anche come vescovo italiano, il Natale lo lascino prima di tutto alla celebrazione cristiana e ai fedeli. E si possa in qualche modo partecipare, sia pure con tutte le precauzioni necessarie e la disponibilità all’obbedienza alle norme. Sul Natale in questi giorni si sta parlando a destra e a sinistra. La Chiesa da tempo, anche prima della pandemia, aveva criticato l’aspetto paganeggiante del Natale, alludendo soltanto alla cornice di questa festa, a tutte le questioni che obbediscono a logiche di economia, commercio, uso e consumo. I cristiani, invece, sono invitati a celebrare la natività di Gesù in semplicità e sobrietà e a lanciare con la loro testimonianza questo messaggio al mondo intero”.

Il presule conclude: “Io credo che per la notte di Natale ci debba essere qualche concessione in più sugli orari e sulla partecipazione dei fedeli, che non ci venga tolta questa gioia di celebrare la natività sia nel rispetto delle norme che della liturgia”.