Boccia a DigithON 2025: “La politica deve fermare la deriva dell’intelligenza artificiale”

Con un intervento denso di riflessioni sul rapporto tra progresso e responsabilità politica, Francesco Boccia, ideatore e fondatore di DigithON, ha aperto la decima edizione della maratona digitale in corso a Bisceglie fino al 13 settembre.

“Ogni rivoluzione capitalistica, nella storia, ha rotto schemi consolidati, cambiato comportamenti sociali, creato opportunità e allo stesso tempo nuove diseguaglianze – ha dichiarato Boccia –. Il compito della politica è sempre stato quello di evitare che profitti e potere si saldassero in un dominio incontrollabile. Quando questo non è avvenuto, la storia ha conosciuto guerre e conflitti”.

Il fondatore di DigithON ha evidenziato come le aspettative iniziali nei confronti della società digitale siano state disattese: “Speravamo che l’intelligenza artificiale aprisse spazi di libertà. Invece oggi la vediamo piegata a logiche di dominio, a strategie militari e a manipolazioni di massa. Se diventa strumento di armi e propaganda, non stiamo parlando di progresso, ma di una deriva che mette a rischio la sopravvivenza stessa dell’umanità”.

Boccia ha quindi lanciato un appello diretto alla politica internazionale: “È un compito chiaro e non più rinviabile: costruire regole globali e condivise che indirizzino l’innovazione verso la pace, la giustizia sociale e la sostenibilità. Una tecnologia così potente non può diventare l’ennesima arma nelle mani di pochi. Oggi la democrazia ha una responsabilità storica: impedire che l’intelligenza artificiale sia la strada verso la fine del mondo e trasformarla invece in una speranza nuova, umana e universale”.