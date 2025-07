Bitumazione sede stradale in are Calvario: previste limitazioni alla circolazione

Da martedì 15 a giovedì 17 luglio sono previste limitazioni alla circolazione veicolare in Piazza Vittorio Emanuele II, via De Gasperi e via Dandolo, per l’esecuzione dei lavori di bitumazione della sede stradale dell’area antistante il Calvario.

Nel dettaglio, dalle 06.00 alle 14.00 del 15, 16 e 17 luglio, sono in vigore le seguenti disposizioni:

– divieto transito, fermata e sosta con rimozione per tutti i veicoli, in piazza Vittorio Emanuele II, ambo i lati, nel tratto compreso dall’intersezione con via A. De Gasperi sino all’intersezione con via Dandolo;

– divieto di transito, fermata e sosta con rimozione per tutti i veicoli, in piazza Vittorio Emanuele II, ambo i lati, nel tratto compreso dall’intersezione con via Dandolo sino all’intersezione con via Duilio;

– divieto di transito, fermata e sosta con rimozione per tutti i veicoli, in via A. De Gasperi, ambo i lati nel tratto compreso dall’intersezione con via A. Caputi sino all’intersezione con piazza Vittorio Emanuele II;

– obbligo di svolta a sinistra in via Duilio per i veicoli provenienti da via Imbriani;

– divieto di transito in via Dandolo ed in piazza San Francesco, nel tratto compreso dall’intersezione con via Montello sino all’intersezione con via Aldo Moro;

– obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Montello in piazza San Francesco;

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e ad adottare percorsi alternativi, limitando gli spostamenti non necessari nelle aree interessate.