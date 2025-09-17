Biscegliese dona bici a studente friulano vittima di un furto, Angarano: “Siamo fieri di quello che hai fatto”

«Congratulazioni a Francesco Lopolito, imprenditore biscegliese titolare di un’azienda che commercializza biciclette, protagonista di un gesto bellissimo. Dopo aver appreso sui social network del furto della bicicletta ai danni di uno studente friulano di 14 anni, Lorenzo, che usava il mezzo a due ruote per andare a scuola e inseguire il suo sogno, il nostro Francesco Lopolito ha deciso di donare al ragazzo una bicicletta nuova». A commentare il gesto del concittatino è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Lo studente friulano tutte le mattine si sveglia alle 4:30 per andare al liceo musicale di Portogruaro: si reca alla stazione di Gemona del Friuli in bici e poi in treno, dopo tre scambi, arriva finalmente a scuola. Senza la bicicletta, comprata con i suoi risparmi, Lorenzo sarebbe andato in difficoltà. Così sua madre ha lanciato un appello sui social, al quale ha risposto Francesco. Per questo la donazione, frutto di grande sensibilità e altruismo, assume un valore ancora più grande. Bravo Francesco – conclude il primo cittadino – rappresenti al meglio la genuinità, la bontà e lo spirito solidale della Comunità Biscegliese. Siamo fieri di quello che hai fatto». (Credit Foto: Teleregione/Antenna Sud)