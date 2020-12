Bisceglie zona gialla, Emiliano costretto a rettificare: “A partire dal 15 dicembre”

“I comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola sono ancora in fascia arancione. Diventeranno zona gialla solo a partire da domani, 15 dicembre”. Il Presidente della Regione, Michele Emiliano, è stato costretto a rettificare la notizia diffusa ieri sera dalla sua pagina Facebook, dove aveva scritto che i 20 comuni pugliesi (tra cui Bisceglie) oggetto dell’ordinanza restrittiva del 7 dicembre scorso sarebbero diventati gialli come il resto della Puglia già da oggi. Il termine, d’altronde, era chiaramente fissato nell’ordinanza da lui stesso firmata una settimana fa, dove era scritto che i 20 comuni pugliesi individuati come a maggiore rischio epidemiologico sarebbero rimasti in fascia arancione sino ad oggi, 14 dicembre compreso.

Prima di essere corretta con la modifica del titolo, la notizia è stata diffusa ampiamente sui social e ripresa dagli organi di stampa, creando confusione tra i cittadini dei 20 comuni interessati dal cambio di colorazione ed in particolare tra gli operatori delle categorie produttive (baristi e ristoratori) che questa mattina avevano ancora dubbi sul poter tornare a lavoro ripristinando il servizio ai tavoli e al bancone, oppure no. Solo questa mattina, a distanza di 10 ore dalla pubblicazione del post, è arrivata la precisazione di Emiliano.