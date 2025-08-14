Bisceglie verso il “Controllo del vicinato”: proposta per aumentare la sicurezza cittadina

Il Nucleo Guardia Ambientale ha presentato al sindaco Angelantonio Angarano una richiesta per l’istituzione del “Controllo del vicinato” anche a Bisceglie, iniziativa già sperimentata con successo in diverse città italiane e supportata dal vademecum del Ministero dell’Interno.

A farsi portavoce della proposta è Savino Casardi, che ne ha illustrato le finalità: un sistema di prevenzione della criminalità basato sulla collaborazione tra residenti e forze dell’ordine, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza nelle aree urbane e prevenire reati come furti e danneggiamenti. I cittadini, organizzati in gruppi, avrebbero il compito di monitorare il quartiere e segnalare tempestivamente attività sospette.

Il meccanismo prevede una stretta sinergia con le forze dell’ordine, compresa la Polizia Locale, senza mai sostituirne le funzioni. Le segnalazioni e il coordinamento potrebbero avvenire tramite strumenti di comunicazione rapida, come gruppi WhatsApp, garantendo così un flusso costante di informazioni. L’aumento della sorveglianza informale fungerebbe da deterrente per i malintenzionati, riducendo i rischi e migliorando i tempi di intervento in caso di necessità.

Casardi ha sottolineato che il “Controllo del vicinato” non è solo un progetto di sicurezza, ma anche uno strumento per rafforzare il senso di comunità e di partecipazione attiva alla vita del quartiere. «La sua introduzione a Bisceglie – ha dichiarato – rappresenterebbe un passo avanti per la vivibilità e la tranquillità dei cittadini».