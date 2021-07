Bisceglie Unita: “Incendio in via Santa Chiara d’Assisi, amministrazione prenda provvedimenti”

“Bisceglie merita il suo parco verde”. Questa una delle istanze che il movimento Bisceglie Unita porta nuovamente all’attenzione della comunità.

Nel recente passato il movimento, guidato dai referenti Cosmo Dell’Olio e Tommaso Di Pinto, “aveva già denunciato la necessità di rivalutare degli appezzamenti di terra nelle zone periferiche della città. Appezzamenti di terra soggetti spesso a incendi e abbandono di rifiuti”, come accaduto in via Padre Kolbe a maggio.

“Nella notte fra lunedì 12 e martedì 13 luglio su un appezzamento di terra in via Santa Chiara d’Assisi – fanno sapere – già individuato da Bisceglie Unita per la realizzazione di un parco verde, è scoppiato un incendio. Era una situazione evitabile, altamente prevedibile, un pericolo già annunciato. Ci sono altri terreni nello stesso stato di abbandono, l’amministrazione prenda urgentemente dei provvedimenti”.