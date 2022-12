Bisceglie Unita e Muvt donano a Caritas Bisceglie ricavato della Rebirth League

Bisceglie Unita e Muvt hanno consegnato alla Caritas Bisceglie il ricavato della Rebirth League, torneo di calcio con finalità benefiche organizzato sui campi di Casale San Nicola.

“Il ricavato dell’evento – si legge nella nota – è stato interamente utilizzato per l’acquisto di beni essenziali e alimenti non deperibili, poi consegnati alla Caritas cittadina, da sempre impegnata affinché cibo e beni di prima necessità arrivino lì dove c’è più bisogno. La consegna è avvenuta nei giorni delle festività natalizie: un periodo in cui emergono ancora più evidenti le diseguaglianze, i fenomeni di precarietà sociale e il problema della povertà alimentare. Questioni all’ordine del giorno, aggravatesi negli ultimi mesi a causa degli avvenimenti internazionali e delle loro pesanti ricadute sull’economia nazionale e locale”.

“Il ringraziamento di Bisceglie Unita e Muvt va a tutti i ragazzi che hanno deciso di aderire all’iniziativa, che hanno formato le dieci squadre del torneo e che sono scesi in campo per la solidarietà. Le due realtà giovanili, da sempre attive in città – conclude la nota – forniranno tramite i loro social network, info su prossime iniziative, con la stessa voglia di far del bene alla propria comunità cittadina”.