Bisceglie, tutto pronto per la Fiera delle Autoproduzioni alla storica piazza del pesce

Domani, sabato 9 novembre, dalle ore 10 alle 20, la storica piazza del pesce di Bisceglie si trasformerà in un vivace spazio di creatività e condivisione in occasione della Fiera delle Autoproduzioni, promossa dall’ARCI “Oltre i Confini”.

L’iniziativa nasce per valorizzare il lavoro artigianale, l’agricoltura sostenibile e le produzioni locali, offrendo ai visitatori una giornata ricca di incontri, esperienze e momenti di socialità. Nel corso della manifestazione saranno allestiti numerosi stand tematici, con laboratori di danza, spazi dedicati all’artigianato e all’agricoltura, e improvvisazioni musicali che animeranno l’intera giornata, dando vita a un’atmosfera autentica e partecipata.

La Fiera delle Autoproduzioni vuole essere anche un’occasione per promuovere la filosofia del fare sostenibile e condiviso, mettendo in rete artisti, produttori e cittadini in un dialogo aperto su creatività, territorio e cooperazione.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare Tommy al numero 329 103 0984.