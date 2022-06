Bisceglie tra le 10 città italiane in cui è più bello correre / LA CLASSIFICA

“Abbiamo analizzato oltre un milione di hashtags per seicento città in tutto il pianeta per scoprire quali luoghi offrono le corse più accattivanti da intraprendere indossando le tue scarpe da running . Alcune città offrono splendidi itinerari lungo le coste, mentre altre mettono in mostra il loro lato naturale con parchi e foreste all’interno della città, ma quali sono i luoghi più suggestivi e popolari su Instagram?”, con questa spiegazione e con questo interrogativo si apre la classifica (redatta da Sportshoes, sito specializzato nella vendita di scarpe fitness, running, trail e trekking) delle città più suggestive in cui correre diventa un’esperienza superlativa, non solo un momento di benessere e spensieratezza.

La città di Bisceglie si piazza al nono posto dopo ben otto capoluoghi come Roma, Milano, Como, Palermo, Firenze, Torino, Salerno e Padova e subito prima di Modena, Genova, Vigevano, Cremona, Napoli e il capoluogo pugliese Bari.

Un piazzamento assolutamente degno di nota se si pensa che le prime otto sono città rilevanti nel panorama nazionale e che tra le prime quindici classificate solo Bisceglie e poi Bari tengono alta l’immagine della Puglia che corre.

La città dei Dolmen, in effetti, da almeno un decennio, ha fatto della corsa un espediente promozionale per il paesaggio soprattutto grazie ad associazioni come Bisceglie Running, tornata quest’anno, dopo due anni di stop a causa della pandemia, a organizzare “Io corro con te” che vede la partecipazione di quasi 1500 persone a ogni edizione.