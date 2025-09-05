Bisceglie, tornano le letture animate per bambini e ragazzi dedicate a legalità e cittadinanza attiva

Ripartirà a settembre il percorso di educazione alla legalità attraverso i libri, promosso dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. L’iniziativa, pensata per bambini e ragazzi, accompagnerà i più giovani fino a dicembre con un programma di letture animate che affrontano i temi dei diritti, della giustizia e della cittadinanza attiva.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 10 settembre nella Nuova Biblioteca Comunale con “Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia”, mentre sabato 20 settembre sarà la volta di “Julian è una sirena” presso la libreria “Abbraccio alla Vita”.

Due i percorsi previsti, entrambi gratuiti: uno riservato ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, che si terrà nella Biblioteca “Mons. Pompeo Sarnelli” in via Frisari 3, e uno dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, ospitato dalla libreria “Abbraccio alla Vita” in via XXIV Maggio 44.

“Riprendiamo questo percorso con lo stesso entusiasmo con cui lo abbiamo avviato a maggio – hanno dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore alla cultura Loredana Bianco –. Le storie proposte parlano di coraggio, responsabilità e rispetto: valori fondamentali che i più giovani possono imparare a riconoscere e custodire. Vogliamo che questi incontri siano momenti di crescita ma anche di condivisione e comunità”.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza assassinato dalla ‘ndrangheta nel 1985, e vuole trasmetterne l’eredità morale attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente. Gli incontri saranno curati dalla Cooperativa Lilith Med2000 e dallo staff della libreria “Abbraccio alla Vita”.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria: per i ragazzi 11-13 anni presso la Biblioteca è disponibile il modulo online qui, mentre per i bambini 6-10 anni presso la libreria “Abbraccio alla Vita” il modulo è disponibile qui.

Questo il calendario delle letture:

Nuova Biblioteca Comunale Mons. Pompeo Sarnelli (11-13 anni)

· Mercoledì 10 settembre – Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia (BeccoGiallo)

· Giovedì 16 ottobre – Vita sotto scorta in Paolo Sono (Giunti)

· Venerdì 14 novembre – Storie di eroica disobbedienza. Io dico NO! (Einaudi Ragazzi)

· Giovedì 4 dicembre – Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo (Einaudi Ragazzi)

Libreria “Abbraccio alla Vita” (6-10 anni)

· Sabato 20 settembre – Julian è una sirena (Franco Cosimo Panini)

· Venerdì 10 ottobre – Orizzonti (Carthusia)

· Venerdì 14 novembre – Il gigante, la bambina, il dizionario (Babalibri)