Bisceglie, torna ‘Pedalando a Levante’: ciclopasseggiata tra storia e natura

Anche Bisceglie si prepara a celebrare l’arrivo della primavera con “Pedalando a Levante”, evento cicloturistico promosso da Biciliae FIAB. L’appuntamento è fissato per domenica 30 marzo alle ore 9.45 presso Piazza Margherita di Savoia. La partenza è prevista per le ore 10:00, con rientro stimato per le 12:45. È raccomandata massima puntualità. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita per i soci Biciliae, mentre per i non soci è richiesto un contributo di 3 euro per la copertura assicurativa.

L’itinerario condurrà i partecipanti lungo la litoranea di Levante attraversando luoghi come le grotte di Ripalta, Cala Pantano e Torre Calderina. Un’occasione unica per esplorare il patrimonio culturale di Bisceglie e scoprire tante nuove curiosità. Si raccomanda di utilizzare biciclette in perfette condizioni, dotate di cambio funzionante, freni efficienti e campanello. È inoltre consigliato indossare il casco protettivo e portare con sé acqua.

Per i non-soci sarà possibile tesserarsi alla partenza: la quota per la tessera individuale è di 30 euro, mentre per i nuclei familiari è di 50 euro. L’iscrizione garantisce copertura assicurativa, convenzioni esclusive, la partecipazione a cicloescursioni e degustazioni, oltre all’abbonamento alla rivista BC. I soci Biciliae FIAB possono inoltre usufruire di sconti presso strutture convenzionate in tutta Italia tramite la rete Albergabici. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose.