Bisceglie su Linea Verde Life: la bontà del carciofo raccontata da Mastrototaro Food

Le bellezze naturali, il ricco patrimonio artistico e agroalimentare e le tradizioni della Bat saranno al centro della puntata di Linea Verde Life in onda oggi, sabato 10 aprile, dalle ore 12:30 su Rai Uno.

La trasmissione, che ogni sabato racconta le eccellenze del territorio italiano e affronta il tema della sostenibilità, dedica una puntata a Bisceglie, Andria, Trani, San Ferdinando e Barletta con un focus sulla Mastrototaro Food, azienda agroalimentare di Bisceglie.

La troupe Rai è stata accompagnata da Mauro Mastrototaro, amministratore dell’azienda biscegliese, in un viaggio alla scoperta del carciofo, tra i prodotti di punta del territorio e della Mastrototaro Food, da sempre impegnata nella trasformazione di prodotti di qualità a Km zero. Prima nell’agro di Bisceglie e poi nell’azienda Mastrototaro Food per seguire le varie fasi di pulitura, trasformazione e invasettamento.