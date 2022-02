Bisceglie Start, l’iniziativa ideata per la festa degli innamorati / DETTAGLI

Un san Valentino con contest e promozioni in tutti i locali rientranti nell’associazione Bisceglie Start.

I Tre Molini, Scacciapensieri, Doppio Zero, Galileo, Classe 90, Osteria san Domenico, Bar Duemila, Dolce Passione, domenica 13 e lunedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata agli innamorati, regaleranno ai loro clienti una t-shirt “I love Bisceglie Start” dopo una soglia d’acquisto decisa da ogni attività aderente. I clienti che avranno ricevuto la maglietta dovranno scattarsi una foto simpatica da inviare alla pagina Facebook @BisceglieStart. La foto che otterrà più “like” si aggiudicherà un buono dal valore di quaranta euro da consumare presso uno dei locali aderenti.

Si tratta di un modo, per l’associazione, per presentarsi alla città dopo la sua costituzione e in seguito a iniziative già svolte e che hanno ottenuto largo successo come il panzerotto day e la francesina day.

Il gruppo di locali vanta già un’adesione da parte di attività biscegliesi e si augura di coinvolgere e riscuotere l’apprezzamento anche di altri colleghi per formare un sodalizio sempre ancora più coeso, propositivo e dinamico al servizio della città, dell’utenza e per promuovere le tipicità gastronomiche locali.

Intanto, il presidente dell’associazione “Amici dell’Alberghiero”, Savino Tedeschi, titolare de “I Tre Molini”, ha annunciato la vendita, presso le attività Bisceglie Start, di biglietti solidali per la sottoscrizione a premi organizzata dalla realtà associativa. Una lotteria a premi che consentirà agli acquirenti dei tagliandi di vincere ambitissimi premi (come un televisore 43 pollici, un’asciugatrice, un tablet, vacanze, percorsi spa e tanto altro) e all’Istituto Alberghiero di dotarsi di nuove attrezzature utili a studenti e docenti.