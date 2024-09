Bisceglie sottoscrive protocollo d’intesa per il progetto “Costa Sveva”

“Costa Sveva è un progetto ambizioso, un modo nuovo di intendere il turismo delle città della nostra Provincia. Un’opportunità importante per la Città di Bisceglie e per l’intero territorio. Una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, ognuno con le proprie specificità”.

Così il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a margine della presentazione del progetto ‘Costa Sveva’ e della sottoscrizione del relativo Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e i Comuni della provincia BAT, alla presenza dell’Assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, del direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Aldo Patruno e dei Sindaci dei Comuni della BAT.

“La Puglia, e la provincia BAT in particolare, rappresenta un unicum straordinario, fatto non solo di luoghi da scoprire ma anche di accoglienza, di passione, di storia e di cultura. Come città di Bisceglie – dichiara Angarano – abbiamo accolto fin da subito questa nuova sfida e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per valorizzare insieme il nostro territorio comune”.

“La firma del protocollo di intesa con la Regione – le parole dell’Assessore al Turismo del Comune di Bisceglie Maurizio Di Pinto – arriva proprio nella Giornata mondiale del Turismo: ci auguriamo sia di buon auspicio per questo progetto che interessa da vicino Bisceglie e tutti i comuni della BAT. Con ‘Costa Sveva’ andiamo ad implementare tutte quelle iniziative e quei progetti già in campo, con gli obiettivi principali di valorizzare il territorio, fare rete, creare sinergie, destagionalizzare e dare una migliore organizzazione al nostro turismo”.