Bisceglie sostiene la candidatura UNESCO delle Grotte carsiche della Puglia preistorica

La Giunta comunale di Bisceglie ha approvato l’adesione al protocollo d’intesa con la Regione Puglia e altri dieci Comuni per sostenere il percorso di candidatura UNESCO delle “Grotte carsiche della Puglia preistorica”, già inserite nella Tentative List dal 2006.

Il progetto mira a rafforzare un’azione condivisa che coinvolge, oltre a Bisceglie, i Comuni di Apricena, Rignano Garganico, Monopoli, Altamura, Ginosa, Ostuni, Otranto, Nardò, Castro e Parabita, con l’obiettivo di consolidare un’istanza unitaria a livello nazionale e internazionale.

Per il territorio biscegliese il sito individuato è rappresentato dalle Grotte di Santa Croce, tra i più importanti contesti archeologici per lo studio delle frequentazioni umane nel Paleolitico. Il complesso è stato selezionato per aver soddisfatto i requisiti di autenticità, integrità e “valore universale eccezionale”, documentando alcune tra le più antiche presenze umane dell’Europa occidentale e costituendo un archivio naturale e culturale di altissimo valore scientifico.

Il protocollo impegna formalmente gli enti firmatari a garantire supporto culturale, tecnico e istituzionale lungo un iter pluriennale. È prevista anche l’istituzione di un Tavolo di lavoro regionale che coordinerà le attività scientifiche e organizzative necessarie alla presentazione della candidatura.

L’istanza sarà costruita secondo un modello transnazionale, con l’intento di evidenziare il valore universale dei siti pugliesi nel contesto del Paleolitico mediterraneo. Un percorso che punta non solo al prestigioso riconoscimento UNESCO, ma anche alla definizione di una strategia condivisa di valorizzazione e gestione sostenibile, capace di mettere in rete territori, comunità e istituzioni.