Bisceglie, Sindaco nomina sei nuovi ausiliari del traffico

Con Decreto n.20 del 28 giugno il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha nominato 6 nuovi ausiliari del traffico.

Rilevata la necessità da parte di AJ Mobilità, società concessionaria del servizio di gestione ei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Bisceglie, di dover incrementare il numero degli ausiliari del traffico per far fronte alle esigenze estive che impongono un controllo di una più vasta area di parcheggi a pagamento che include l’intero litorale e le vie contigue ad esso, da Palazzo san Domenico si è provveduto alla nomina dei seguenti ausiliari:

– Rizzitelli Stefania

– Di Benedetto Isabella

– Di Reda Annalisa

– Sasso Angelica

– La Notte Antonia

– Olivieri Giuseppe

“Detto personale – si legge nel Decreto – per effetto del presente atto di conferimento delle funzioni di ausiliario del traffico potrà esercitare nel Comune di Bisceglie, nell’ambito delle aree in concessione per i parcheggi a pagamento, le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni disciplinate dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 12 bis del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285”.