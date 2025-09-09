Bisceglie si prepara ai festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Addolorata

Il Comitato Feste Patronali di Bisceglie ha ufficializzato il programma dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata, patrona secondaria della città.

«Celebrare la nostra Addolorata – ha dichiarato il presidente del Comitato, Pierpaolo Sinigaglia – significa custodire e tramandare un’eredità di fede e identità. Quest’anno abbiamo voluto organizzare un programma che accosti momenti di spiritualità a iniziative popolari, in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza. La festa non è solo un rito religioso, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per tutta Bisceglie».

Il calendario delle celebrazioni prevede appuntamenti religiosi e civili. Tra i momenti centrali, il solenne pontificale di martedì 15 settembre in onore della Beata Vergine Maria Addolorata e la tradizionale processione che attraverserà le vie del centro storico. La devozione sarà accompagnata da spettacoli musicali, eventi di intrattenimento e attività pensate per adulti e bambini, così da rendere la festa un’esperienza collettiva e partecipata.

La città si prepara dunque a vivere giornate intense di spiritualità e comunità, confermando ancora una volta la forza di una tradizione che continua a unire generazioni di biscegliesi.