Il Comitato Feste Patronali di Bisceglie ha ufficializzato il programma dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata, patrona secondaria della città.
«Celebrare la nostra Addolorata – ha dichiarato il presidente del Comitato, Pierpaolo Sinigaglia – significa custodire e tramandare un’eredità di fede e identità. Quest’anno abbiamo voluto organizzare un programma che accosti momenti di spiritualità a iniziative popolari, in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza. La festa non è solo un rito religioso, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per tutta Bisceglie».
Il calendario delle celebrazioni prevede appuntamenti religiosi e civili. Tra i momenti centrali, il solenne pontificale di martedì 15 settembre in onore della Beata Vergine Maria Addolorata e la tradizionale processione che attraverserà le vie del centro storico. La devozione sarà accompagnata da spettacoli musicali, eventi di intrattenimento e attività pensate per adulti e bambini, così da rendere la festa un’esperienza collettiva e partecipata.
La città si prepara dunque a vivere giornate intense di spiritualità e comunità, confermando ancora una volta la forza di una tradizione che continua a unire generazioni di biscegliesi.