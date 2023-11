Bisceglie si prepara ad onorare la memoria di Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis

Domenica 12 novembre, giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, Bisceglie onorerà la memoria di due valorosi Concittadini: Carlo De Trizio, Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (M.A.s.U.P.S.) dei Carabinieri deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq, e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010.

Alle ore 10:30 sarà celebrata una Santa Messa nella cappella del cimitero comunale alla presenza del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, di Autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. A seguire corone di alloro saranno deposte sulla lapide commemorativa in onore di Pierdavide De Cillis, all’esterno del Sacrario Militare, e sulla tomba di Carlo De Trizio.