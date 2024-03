Bisceglie si prepara a ricordare Sergio Cosmai e le vittime di mafia

Una colorata marcia con gli studenti di tutte le scuole comunali di Bisceglie per dire no alle mafie e onorare la memoria di Sergio Cosmai, nel trentanovesimo anniversario della sua morte, e di tutte le vittime innocenti di mafia. È il senso dell’iniziativa “Le scuole in marcia contro le mafie” che si terrà il 13 marzo.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Bisceglie con il patrocinio di Avviso Pubblico e del Coordinamento regionale di Libera, in collaborazione con gli istituti scolastici della città. Insieme ai familiari di Sergio Cosmai, sarà presente anche Pinuccio Fazio, padre di Michele, ucciso per errore dalla mafia nel 2001, quando aveva soli 16 anni.

Il corteo partirà alle ore 8:30 dall’Isola della Legalità (incrocio via Giuliani – via Fragata) e proseguirà fino a Piazza Vittorio Emanuele II, dove si terranno gli interventi istituzionali, tra i quali quello del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e prenderanno la parola gli studenti.

Il 12 marzo 1985, il biscegliese Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, fu brutalmente colpito a morte dalla ‘ndrangheta, per poi spirare il giorno successivo, perché da onesto e ligio servitore dello Stato, non chinò il capo davanti ai boss nell’istituto penitenziario, abituati a privilegi e a spadroneggiare anche da reclusi, ma decise di riportare il ferreo rispetto delle regole nella casa circondariale calabrese.

La Cittadinanza è invitata a partecipare.