Bisceglie si Muove: “Nel giorno del lutto cittadino sicurezza accantonata per fare propaganda sul turismo”

«Esprimiamo la nostra più profonda indignazione e sconcerto di fronte a quanto accaduto oggi a Bisceglie. Mentre la nostra comunità si stringe nel dolore, osservando il lutto cittadino per la tragica e violenta perdita di una persona innocente, l’Assessore alla Sicurezza ha ritenuto opportuno non fare un passo indietro, portando avanti un evento che calpesta il rispetto dovuto alla vittima, alla sua famiglia e all’intera cittadinanza ferita». Lo dichiarano in una nota i membri del Comitato Bisceglie si Muove in riferimento al lutto cittadino proclamato per la morte di Lino Pizzi ucciso in un agguato a Bisceglie lo scorso 30 aprile.

«Troviamo gravissimo e totalmente fuori luogo che, in una giornata di lutto e riflessione come questa – proseguono – si sia deciso di non rinviare un convegno sul turismo. Ma ciò che rende la vicenda ancora più inaccettabile è la totale confusione dei ruoli e delle priorità istituzionali. L’Assessore alla Sicurezza, anziché adempiere ai doveri della propria delega – che in questo preciso momento storico imporrebbero un focus assoluto, serio e rigoroso sul controllo del territorio e sulla tutela dei cittadini – ha preferito occuparsi di turismo, materia che non rientra neppure tra le sue competenze specifiche».

«È evidente a tutti che l’evento in questione sia stato trasformato nell’ennesima passerella politica, un appuntamento elettorale organizzato strategicamente con le proprie liste; ignorando la reale emergenza che stringe la gola alla nostra città, dimostra una totale mancanza di sensibilità e di rispetto per le istituzioni che si rappresentano».

“Bisceglie non ha bisogno di passerelle né di distrazioni di massa. In questo momento di profonda crisi, i cittadini pretendono risposte concrete sulla sicurezza, legalità e controllo del territorio. Chiediamo fermamente all’Assessore di trarre le dovute conseguenze da questa gestione, e al Sindaco di fare chiarezza su uno spettacolo decisamente indegno per la nostra città».