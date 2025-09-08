Bisceglie si appresta ad ospitare l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare

Martedì 9 settembre, alle ore 10, il Comune di Bisceglie ospiterà una delegazione dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM), guidata dal presidente nazionale Roberto Minerdo e dall’Ambassador Vladana Vujošević, che per l’occasione omaggerà l’Amministrazione comunale con una sua opera d’arte.

L’ONTM è un ente privato senza scopo di lucro nato nel 2021 con l’obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ecosistema marino, coniugando innovazione tecnologica, diplomazia ambientale e blue economy. Con una rete di esperti distribuiti in Italia e all’estero, l’Osservatorio è oggi punto di riferimento nel dibattito nazionale sulla difesa dei mari e sullo sviluppo sostenibile delle economie costiere.

La visita a Bisceglie rappresenta un momento significativo di dialogo con l’Amministrazione comunale, nella prospettiva di rafforzare la sensibilizzazione e le buone pratiche legate alla tutela del mare e alla valorizzazione delle risorse naturali del territorio.