Bisceglie set di “Storia di una famiglia perbene” serie tv in onda su Canale 5

“Bisceglie ancora protagonista sulla tv nazionale. In questa settimana nella nostra Città sono state girate importanti scene della seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene”, seguitissima serie tv in onda su Canale 5”. A parlare è il Sindaco Angelantonio Angarano che si è portato sul set durante le riprese.

“Ho avuto il piacere di salutare il regista Stefano Reali e il cast – continua Angarano – tra cui Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e la ‘nostra’ giovane e bravissima Federica Torchetti. La sua presenza è motivo di ulteriore orgoglio per noi biscegliesi. La visita sul set è stata l’occasione per ringraziare la Produzione ‘11 Marzo Film’ e il suo Produttore Matteo Levi per aver scelto Bisceglie”.

“Ospitare Produzioni così importanti è anche possibile grazie ad un lavoro di squadra che coinvolge gli uffici comunali, la Polizia Locale coordinata dal Comandante Michele Dell’Olio e la squadra di governo. In questo senso una citazione speciale la meritano Loredana Bianco e Angelo Consiglio. Mai Bisceglie era stata così alla ribalta sulla tv nazionale, potentissima vetrina che ci consente di continuare al meglio il minuzioso e costante lavoro di promozione della grande bellezza della nostra Città in Italia e nel mondo. C’è da esserne fieri. Tutti noi dobbiamo esserlo, da biscegliesi che amano la propria terra”.