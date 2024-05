Bisceglie, servizio gestione sosta a pagamento. Sit in della Filcams CGIL Bat domani a Palazzo di Città

Chiedono garanzie occupazionali e la definizione degli aspetti contrattuali per i lavoratori del servizio di gestione della sosta a pagamento che è stata affidato ad una nuova azienda a Bisceglie.

Ma non avendo ricevuto riscontri alle istanze inviate sia a committente (il Comune) sia all’appaltatore (l’azienda subentrata) la Filcams CGIL Bat insieme ai suoi iscritti ha deciso di protestare domani mattina, 15 maggio, dalle ore 9 in sit in davanti a Palazzo di Città. Sarà presente il segretario Mimmo Spera.