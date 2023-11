Bisceglie risponde presente: folla di gente alla passeggiata rumorosa contro violenza di genere

Dopo la grande partecipazione al flash-mob di lunedì scorso, promosso da Associazione Borgo Antico, la comunità biscegliese risponde ancora una volta “presente”, aderendo in massa alla passeggiata rumorosa contro la violenza di genere organizzata dal Collettivo Cittadino per la Questione di Genere, con il patrocinio del cCmune di Bisceglie, che si è tenuta ieri sera, domenica 26 novembre.

Il corteo ha preso il via da Piazza Diaz e, dopo una fermata in Piazza San Francesco per un momento di riflessione e condivisione, è proseguita passando per Largo Corazzata Roma e terminando al Palazzuolo, dove si è tenuta un’assemblea aperta sui temi della violenza di genere, del patriarcato e della discriminazione.

“La presenza di tanti giovani e bambini al corteo contro la violenza sulle donne ci dà speranza”, ha commentato il sindaco Angelantonio Angarano sui social. “Partendo da loro, insieme, possiamo costruire un futuro basato su rispetto reciproco e gentilezza. Un impegno morale e civile che riguarda tutti noi”.