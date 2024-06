Bisceglie: ripristino segnaletica orizzontale parcheggi a pagamento, limitazioni temporanee alla sosta

A partire dal 10 giugno verranno eseguiti in tutto il territorio della Città di Bisceglie alcuni lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in previsione della imminente riattivazione del servizio di sosta a pagamento, la cui data sarà opportunamente comunicata. Tali interventi comporteranno limitazioni temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada.

Giorno 10.06.2024 dalle ore 13:00 sino al termine dei lavori:

– Piazza Diaz intera estesa, dall’intersezione con via Aldo Moro sino all’intersezione con via Alcide De Gasperi;

– Area ex scalo merci ferroviario all’interno della stazione ferroviaria;

– Via Aldo Moro lato numerazione civica pari, dall’intersezione con via Petronelli sino all’intersezione con piazza Diaz;

– Via Vittorio Veneto, su ambo i lati, nel tratto compreso dall’intersezione con via Aldo Moro a via XXIV Maggio;

– Via Petronelli lato numerazione civica pari, dall’intersezione con via A. Moro sino all’intersezione con via De Gasperi;

– Via De Gasperi su ambo i lati, dall’intersezione con via Maresciallo Carlo De Trizio, fino all’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele;

Giorno 11.06.2024 dalle ore 07:00 sino al termine dei lavori:

– Via Monte San Michele su ambo i lati, dall’intersezione con via Piave sino all’intersezione con via XXIV Maggio;

– Via XXIV Maggio dall’intersezione con via Imbriani sino all’intersezione con via Monte San Michele ambo i lati;

– Piazza Giovanni Bosco tratto compreso dall’intersezione con via Isonzo sino all’intersezione con via XXIV Maggio ambo i lati;

– Via Montello tratto compreso dall’intersezione con via XXIV Maggio sino all’intersezione con Piazza San Francesco lato numerazione civica pari;

– Piazza San Francesco ambo i lati tratto compreso dall’intersezione con via Montello sino all’intersezione con via Monte Cucco;

– Largo San Francesco ambo i lati tratto compreso dall’intersezione con via Monte Cucco sino all’intersezione con Largo Mario Cosmai;

Giorno 12.06.2024 dalle ore 07:00 sino al termine dei lavori:

– Piazza Vittorio Emanuele II;

– Via Duilio, tratto compreso dall’intersezione con Piazza Emanuele sino all’intersezione con Piazza San Francesco;

– Largo Mario Cosmai nel tratto compreso tra Piazza San Francesco a Piazza Vittorio Emanuele II;

Giorno 13.06.2024 dalle ore 07:00 sino al termine dei lavori:

– Largo Caduti Corazzata Roma sul lato numerazione civica dispari;

– Via De Leone (uffici Poste Italiane);

– Piazza Margherita di Savoia tratto compreso dall’intersezione con via Imbriani fino all’intersezione con Corso Umberto (area di accesso zona mercatale);

– Corso Umberto tratto compreso dall’intersezione con piazza Castello fino all’intersezione con via Porto lato numerazione civica dispari;

– Via Alighieri dall’intersezione con corso Umberto fino al civico n.20 della predetta;

Le suddette limitazioni alla sosta saranno rese note tramite l’installazione della segnaletica stradale verticale a base mobile, prevista dalla normativa vigente, a cura della Società affidataria della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, almeno 48 ore prima dell’inizio della loro efficacia.