Bisceglie rinnova l’omaggio ai Caduti della Corazzata Roma

Martedì 28 ottobre, la città di Bisceglie renderà omaggio ai Caduti della Corazzata Roma, affondata il 9 settembre 1943 al largo dell’Asinara durante un bombardamento dell’aviazione tedesca. Un momento di raccoglimento e memoria che la comunità celebra ogni anno con profondo rispetto, per ricordare chi ha sacrificato la propria vita in nome della Patria e della libertà.

La cerimonia, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione biscegliese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, si svolgerà alle ore 10:00 in Largo Caduti Corazzata Roma. Parteciperanno autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide commemorativa, seguiranno la liturgia della parola e gli interventi istituzionali del sindaco Angelantonio Angarano e dei rappresentanti delle Forze Armate.

Nel corso della commemorazione saranno ricordati i 1.393 marinai che persero la vita nell’affondamento, tra cui i biscegliesi Sebastiano Cassanelli, Francesco Dell’Orco, Mauro De Vincenzo, Girolamo Di Gregorio e Domenico Tortora, insieme al capitano Guido Schiaroli, biscegliese d’adozione, e all’ingegner Renzo Valentini, anch’egli biscegliese e superstite della tragedia, scomparso alcuni anni fa.

Un tributo solenne che rinnova il legame di Bisceglie con la propria storia e con il valore eterno della memoria collettiva.