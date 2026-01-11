Bisceglie ricorda Sergio Cosmai: si chiude il percorso per il 40° anniversario nel segno della legalità

Si è concluso il ricco calendario di iniziative promosso dal Comune di Bisceglie, con il sostegno di Avviso Pubblico e Libera, in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, biscegliese, direttore del carcere di Cosenza e vittima innocente di ’ndrangheta. Un cammino lungo e partecipato che ha coinvolto scuole, associazioni, istituzioni e cittadini, mettendo al centro i valori della legalità, della responsabilità, dell’impegno civico e della giustizia sociale.

Il percorso ha preso avvio il 13 marzo 2025, anniversario dell’assassinio di Cosmai, con la Marcia per la Legalità che ha visto sfilare per le strade della città oltre 1.500 studenti di ogni ordine e grado, in un forte momento collettivo di memoria e partecipazione. La conclusione simbolica è arrivata ieri, 10 gennaio, giorno in cui Sergio Cosmai avrebbe compiuto 77 anni.

Nel corso dell’anno si sono susseguiti incontri pubblici dedicati all’approfondimento dei fenomeni mafiosi e dei meccanismi che ne alimentano il potere, affiancati da un’attenzione costante al mondo della scuola. Tra maggio e dicembre 2025, letture animate e laboratori sulla legalità, realizzati in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” e la libreria Abbraccio alla Vita, hanno coinvolto bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie, avvicinando i più giovani ai temi della giustizia e del rispetto attraverso il linguaggio del racconto.

Momenti di particolare intensità sono stati gli incontri con Fiammetta Borsellino, il 18 marzo, che ha offerto una testimonianza profonda sul valore della memoria e della ricerca della verità, e lo spettacolo teatrale “Stoc ddò” di e con Sara Bevilacqua, in scena dal 26 al 30 ottobre. L’iniziativa ha segnato anche la riapertura del Teatro Garibaldi dopo la riconsegna alla città e ha coinvolto oltre 1.300 studenti delle scuole superiori nei matinée, seguiti dall’incontro con Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente della criminalità organizzata a soli 16 anni.

Il programma si è arricchito inoltre degli incontri con Dario Vassallo, fratello del “sindaco pescatore” Angelo, con Antonio Ingroia, già pubblico ministero a Palermo, e con il magistrato Luca Tescaroli, procuratore di Prato, che hanno offerto letture diverse e complementari sul contrasto alle mafie, sul ruolo delle istituzioni e sull’importanza dell’impegno quotidiano per la legalità.

«In questo progetto abbiamo coinvolto migliaia di giovani, realizzando per la città un investimento culturale e civile di lungo periodo, capace di rafforzare il legame tra memoria e futuro», ha dichiarato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. «È stato possibile grazie a una forte collaborazione istituzionale che ha unito Comune, scuole, associazioni e realtà del territorio in una vera alleanza educativa, trasformando il ricordo di Sergio Cosmai in un patrimonio vivo e condiviso, capace di generare consapevolezza, responsabilità e speranza nelle nuove generazioni».

Il Comune di Bisceglie ringrazia tutte le scuole, le associazioni, i relatori e quanti hanno contribuito alla riuscita delle iniziative e dà appuntamento al 13 marzo per una nuova edizione della Marcia per la Legalità, nel segno di un impegno che continua nel nome di Sergio Cosmai.