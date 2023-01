Bisceglie ricorda Padre Leonardo Di Pinto nel decimo anniversario dalla sua morte

La Presidenza diocesana di Azione Cattolica nel X anniversario dalla sua nascita al cielo si fa promotrice del ricordo di Padre Leonardo Di Pinto ofm. L’11 gennaio presso la concattedrale San Pietro di Bisceglie alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Mons. Francesco Cacucci, vescovo emerito della diocesi di Bari e concelebrata dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e dal Ministro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise fra Alessandro Mastromatteo.

Segue alle ore 19.30 un momento commemorativo dove porterà i saluti della città il Sindaco Angelantonio Angarano, Mons. Leonardo D’Ascenzo per la Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e il Ministro Provinciale dei Frati Minori fra Alessandro Mastromatteo. A moderare questo momento sarà Francesco Mastrogiacomo, Presidente dell’Azione Cattolica diocesana. Sono previste le testimonianze per la conoscenza diretta dal religioso di suor Ludovica Loconte delle Sorelle povere di Santa Chiara, Filomena Natalini dell’Ordine francescano secolare e lo stesso Mons. Francesco Cacucci.

“Desideriamo ricordare Padre Leonardo – così scrive il Presidente dell’Azione Cattolica diocesana Francesco Mastrogiacomo – perché ha sempre mantenuto saldi i legami con la propria diocesi e la sua città nativa Bisceglie, promuovendo nel tempo diverse iniziative che hanno riportato lo spirito francescano e alimentato il cammino di fede e di presenza cristiana nelle nostre città. Forte è stato il suo legame devozionale alla Madonna Addolorata, co patrona di Bisceglie e moltissime volte chiamato a predicare di settenari nelle nostre citta dove è venerata. Immancabile la sua visita durante il mese dei Santi Martiri Mauro, Sergio e Pantaleone, così come inossidabile è stato il rapporto con il cuore pulsante della spiritualità biscegliese, il monastero di San Luigi. Ha rilanciato l’Ordine Francescano Secolare di San Michele Arcangelo, presenza storica presso la chiesa dei “cappuccini”. Puntuale e immancabile il suo messaggio ai sacerdoti diocesani e diaconi, per la loro ordinazione e ricorrenze. In occasione del 750° anniversario della morte di San Francesco, Padre Leonardo ha promosso, mediante l’amministrazione comunale guidata dal Prof. Ricchiuti, di innalzare il monumento del Santo poverello, collocando la statua nell’omonima piazza cittadina, inaugurata a termine di una bella e partecipata fiaccolata, partita dalla casa delle Suore Alcantarine dell’Istituto di Villa Giulia. In egual modo non si è risparmiato nello spezzare il pane della Parola in tutte le città della diocesi ogni qualvolta veniva invitato come predicatore. Per tutto questo, e per la sua continuata direzione spirituale di laici, religiosi e sacerdoti che a lui si sono rivolti lo ricordiamo, ringraziando il Padre datore dei doni per la sua presenza”.