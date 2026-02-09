Bisceglie ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in memoria di Antonio Papagni

Martedì 10 febbraio la Città di Bisceglie celebrerà la Giornata del Ricordo, istituita per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La commemorazione sarà dedicata ad Antonio Papagni, cittadino biscegliese che perse la vita in quella tragica pagina della storia del Novecento.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, si svolgerà alle ore 9.30 in via San Lorenzo 55, luogo in cui Papagni visse prima di trasferirsi a Trieste, città dalla quale non fece più ritorno. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità civili e militari, insieme ad alcune classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Don Bosco–Battisti–Ferraris, coinvolte in un momento di riflessione e approfondimento storico.

Antonio Papagni, nato nel 1918, era aviere scelto di Governo e Guardia di Pubblica Sicurezza presso la Questura di Trieste. Secondo le ricostruzioni storiche, la sua morte sarebbe avvenuta nell’Abisso di Plutone, a Basovizza, una delle foibe divenute simbolo delle violenze consumate sul confine orientale. Dichiarato disperso nel 1945 all’età di soli 27 anni, Papagni è stato successivamente riconosciuto dallo Stato come vittima del massacro delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle drammatiche vicende legate a quel periodo.