Bisceglie ricorda i Caduti in guerre e celebra la giornata d’Unità nazionale e delle Forze Armate

Mercoledì 1° novembre, la Civica Amministrazione commemorerà i Caduti di tutte le guerre con una Santa Messa al Sacrario Militare nel Cimitero comunale. La cerimonia liturgica sarà officiata alle ore 11 dall’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, alla presenza di Autorità civili e militari, cui seguirà la deposizione di corone d’alloro.

Sabato 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è prevista la deposizione di corone d’alloro alla lapide del Milite Ignoto in via Cardinale Dell’Olio e al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II, dove seguiranno la cerimonia dell’alza bandiera e la liturgia della parola officiata da Don Giuseppe Abbascià, Delegato zonale del Vescovo per il coordinamento delle attività ecclesiastiche. La manifestazione, accompagnata dalle note del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, si concluderà con l’allocuzione del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.