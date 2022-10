Bisceglie ricorda i caduti della Corazzata Roma e i marinai scomparsi in mare

Domani, 18 ottobre, Bisceglie onorerà la memoria dei marinai caduti nel tragico affondamento della Corazzata Roma, avvenuto il 9 settembre del 1943 in seguito ad un bombardamento tedesco, e con loro tutti i marinai scomparsi in mare. Tra le 1393 vittime ci furono anche i marinai biscegliesi Sebastiano Cassanelli, Francesco Dell’Orco, Mauro De Vincenzo, Girolamo Di Gregorio e Domenico Tortora, insieme al Capitano Guido Schiaroli, biscegliese d’adozione. Si salvò miracolosamente l’Ing. Renzo Valentini, anch’egli biscegliese, morto pochi anni fa.

Alla cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della sezione biscegliese dell’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia, interverrà il Sindaco Angelantonio Angarano e parteciperanno Autorità civili, religiose e militari, oltre che, i parenti delle vittime biscegliesi e alunni delle scuole biscegliesi.

Dopo il raduno alle ore 11 in Largo Caduti Corazzata Roma, si procederà con la deposizione di una corona di alloro sulla lapide che ricorda i Caduti, la liturgia della parola officiata da Don Giovanni Di Benedetto, il saluto delle Autorità militari e del Sindaco Angarano.

Nel corso della cerimonia l’Amministrazione Comunale e la Società Nazionale di Salvamento conferiranno riconoscimenti al giovane biscegliese Pietro Lorusso per aver, in qualità di assistente bagnante dell’Associazione Baywatch, soccorso e tratto in salvo una signora malgrado le avverse condizioni marittime, dimostrando impareggiabile altruismo.