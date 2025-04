Bisceglie ricorda con una cerimonia l’anniversario della scomprsa di Carlo De Trizio

Nel diciannovesimo anniversario della tragica scomparsa del Maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio, la Città di Bisceglie renderà omaggio alla sua memoria con una cerimonia commemorativa domenica 27 aprile presso il Cimitero comunale.

Carlo De Trizio, Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, perse la vita il 27 aprile 2006 in un attentato terroristico a Nassiriya, in Iraq, mentre era impegnato in un’operazione militare internazionale di pace. Per il suo sacrificio, gli è stata conferita la Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o ostilità in missioni civili e militari all’estero.

Dopo il raduno alle ore 9.00, la commemorazione prenderà il via alle ore 9.30 con la celebrazione della Santa Messa officiata da don Francesco Colangelo, Cappellano del Cimitero, alla presenza del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, delle Autorità civili e militari, dei familiari del Maresciallo e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Al termine della funzione religiosa, seguirà un momento solenne presso la tomba di Carlo De Trizio, con la deposizione di una corona d’alloro e di una composizione floreale, accompagnata dagli Onori Militari.