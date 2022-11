Bisceglie ricorda Carlo de Trizio e Pierdavide De Cillis con un doppio appuntamento

In occasione della Giornata del ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle missioni internazionali per la Pace, l’Amministrazione civica di Bisceglie ha organizzato per sabato 12 novembre un doppio appuntamento in onore e memoria di due Figli della Città di Bisceglie, Caduti nelle missioni di pace in Iraq ed Afghanistan, rispettivamente il Maresciallo Capo dei Carabinieri Carlo De Trizio (2006) ed il Caporal Maggiore Capo Scelto, Pier Davide De Cillis (2010).

Alle ore 10.30 una Santa Messa sarà celebrata da Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Bisceglie-Trani-Barletta, presso la Cappella del Cimitero comunale. Al termine della funzione religiosa, dopo il Saluto del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, alle ore 11.30, alla presenza di Autorità civili e militari, corone di alloro saranno deposte alla lapide che celebra il centenario del Milite ignoto, alla lapide in onore di Pierdavide De Cillis e sulla tomba dove riposano le spoglie mortali di Carlo de Trizio.

In serata, alle ore 20 al teatro Politeama, in via Montello 2, si svolgerà un concerto della Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania” per onorare i Caduti nelle missioni internazionali di pace. Il programma musicale della serata, condotta da Mino dell’Orco, prevede l’esecuzione di brani di musica classica e moderna.

A dirigere la Fanfara è il 49enne campano, Maestro Luogotenente Luca Berardo, con la voce solista del Maestro Antonio Stragapede.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle manifestazioni. Per quel che concerne il concerto serale, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, previo accreditamento gratuito presso il botteghino del teatro “Politeama”, sin dalla giornata odierna.