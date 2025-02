Bisceglie ricorda Antonio Papagni vittima delle Foibe

Lunedì 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo, la Città di Bisceglie onorerà la memoria di Antonio Papagni, cittadino biscegliese vittima delle foibe del Carso. La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà alle ore 9.30 in via San Lorenzo 55, dove Antonio Papagni visse prima di trasferirsi a Trieste e non fare più ritorno.

Antonio Papagni, nato nel 1918, era un aviere scelto di Governo e Guardia di Pubblica Sicurezza presso la Questura di Trieste. Secondo le ricostruzioni, la sua morte sarebbe avvenuta nell’Abisso di Plutone, a Basovizza (Trieste), una delle foibe tristemente simbolo di questa drammatica pagina della nostra storia. Dichiarato disperso nel 1945, all’età di soli 27 anni, è stato riconosciuto dallo Stato come “vittima del massacro delle foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale”.