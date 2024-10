Bisceglie rende omaggio ai Caduti in guerre e celebra giornata Unità nazionale e Forze Armate

In occasione della Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale di Bisceglie organizza due cerimonie ufficiali che si terranno venerdì 1° novembre e lunedì 4 novembre.

Venerdì 1° novembre, la Commemorazione avrà luogo presso il Sacrario Militare del Cimitero Comunale con raduno alle ore 10.45. Alle ore 11:00 l’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, officerà la Santa Messa, con la partecipazione delle Autorità civili e militari, unitamente alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Al termine della celebrazione, la deposizione di due corone d’alloro come omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita nei conflitti bellici.

Lunedì 4 novembre, la celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate avrà inizio con il raduno sotto Palazzo di Città, in via Trento 8 alle ore 9.45. Il corteo si dirigerà alla lapide del Milite Ignoto in via Cardinale Dell’Olio, dove si terranno la benedizione e la deposizione di una corona d’alloro. Infine, il corteo si sposterà verso il monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II, dove sono previste la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione di una corona. La manifestazione si concluderà con l’intervento istituzionale del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.