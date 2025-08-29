Bisceglie, pubblicato il bando per 5 nuove licenze taxi e 5 NCC

Il Comune di Bisceglie ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione di 5 licenze taxi e 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC). Un passo che segue il risultato del 2024 con il rilascio della prima licenza taxi in città, aprendo una nuova fase nei servizi di mobilità urbana. L’iniziativa mira ad ampliare l’offerta di trasporto pubblico non di linea, generare nuove opportunità occupazionali e rafforzare la vocazione turistica ed economica della città.

Il regolamento comunale, approvato lo scorso maggio, ha introdotto novità significative come il taxi sharing, le prenotazioni digitali, l’attenzione a persone con ridotta mobilità e l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale. Le domande potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale sul Bollettino della Regione Puglia, utilizzando il modello allegato al bando e inviandolo al protocollo del Comune, a mano o tramite raccomandata, corredato da un documento di identità valido.

“Dopo il successo del primo taxi autorizzato lo scorso anno – ha dichiarato il Sindaco Angelantonio Angarano – oggi facciamo un salto di qualità: non solo nuovi taxi, ma anche NCC, strumenti fondamentali per una città moderna ed inclusiva. Questa scelta è una risposta alle esigenze di mobilità e un investimento nel futuro della comunità, capace di favorire turismo, lavoro e sviluppo”.

Sulla stessa linea l’Assessore allo Sviluppo Economico Onofrio Musco e l’Assessore alla Mobilità Maurizio Di Pinto: “Taxi e NCC sono servizi innovativi e regolati, che migliorano la qualità della vita dei cittadini e l’esperienza dei visitatori. Grazie alla collaborazione con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti abbiamo costruito un percorso solido e lungimirante, con regole certe, tariffe equilibrate e servizi accessibili. È un’opportunità per chi vuole avviare un’attività imprenditoriale e per una Bisceglie che guarda con fiducia al futuro”.