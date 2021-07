Bisceglie protagonista di un approfondimento Rai: dai monumenti al Sospiro

La città di Bisceglie è stata oggetto di un approfondimento del Tg regionale su Rai3 nel corso dell’edizione di sabato 3 luglio. Le bellezze storiche, naturali e soprattutto enogastronomiche di Bisceglie sono state presentate ai tanti telespettatori del telegiornale Rai. “Un dono per tutta la Città a marchio di Qualità Sospiro di Bisceglie che puntualmente deve renderci fieri di poter dire Benvenuti a Bisceglie Città del Sospiro”, commenta Sergio Salerno – Fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie e coordinatore del Gruppo delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi.

“I risultati che oggi si stanno conseguendo sono frutto del continuo lavoro basato su professionalità e passione, ancor di più su tutte le persone che stanno dedicando la propria arte nel sostenere il progetto: dai pasticcieri, artisti e appassionati di storia. A breve una meravigliosa novità in Aspettando La Notte dei Sospiri, che fa da anteprima all’evento al momento sospeso per causa covid che si terrà il prossimo 2022. Si ricorda anche il successo della studentessa Annamaria Iannelli, che ha presentato come caso di studio presso l’Università di Bari in Economia indirizzo turistico l’evento La Notte dei Sospiri. L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi ha il compito di tutelare e valorizzare il nostro dolce simbolo, dando a la possibilità a tutti di sfruttarne il marchio, se fatto con professionalità ed amore per accrescere l’identità cittadina”.

A raccontare quanto di bello c’è nella nostra città, la Guida Turistica per il centro storico Irene Frisari e Nicola Rutigliano, amministratore di Bisceglie Approdi.

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO RAI