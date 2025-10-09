Bisceglie protagonista del progetto Markato per valorizzare tradizioni e sviluppo sostenibile

Salvaguardare e rilanciare le professioni tradizionali legate al patrimonio culturale, trasformandole in leve di crescita economica, turistica e sociale. È questa la missione di MARKATO (Maintaining And Revitalizing Knowledge And Traditional Occupations), progetto europeo finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027, che vede la città di Bisceglie tra i protagonisti principali.

L’iniziativa punta a promuovere un percorso integrato di azioni dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali e allo sviluppo sostenibile dei territori. Sono previsti dieci workshop formativi su imprenditorialità, turismo sostenibile e strategie di promozione dei prodotti tipici, oltre a servizi di supporto per le imprese artigiane finalizzati al loro riposizionamento sui mercati nazionali e internazionali. Il progetto prevede inoltre la creazione di una piattaforma web marketplace per la vendita online delle eccellenze locali, attività di marketing territoriale, eventi culturali, giornate informative e visite studio presso i partner del programma.

“Bisceglie vanta un patrimonio di saperi artigianali e culturali che rappresenta radici e futuro insieme. Con MARKATO intendiamo rafforzare la nostra identità trasformandola in opportunità di sviluppo economico e turistico, in collaborazione con i partner greci e italiani”, ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Onofrio Musco, presente al Kick-off Meeting di Patrasso.

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Angelantonio Angarano, che ha sottolineato come l’adesione al progetto “sia un ulteriore passo nella promozione di Bisceglie a livello internazionale, in continuità con i risultati raggiunti in campo turistico e culturale”.

Tra gli interventi previsti in città spicca il ripristino e potenziamento del percorso multisensoriale di Palazzo Tupputi, destinato a diventare un hub fisico e simbolico per collegare il patrimonio storico-artigianale al mercato rionale di Corso Umberto I e ai principali attrattori culturali del centro storico. L’obiettivo è trasformare uno spazio oggi sottoutilizzato in un centro vivo, dedicato alla promozione delle eccellenze territoriali e al coinvolgimento di cittadini e visitatori.

Oltre al Comune di Bisceglie, fanno parte del partenariato la Camera di Commercio di Achaia (capofila), la Camera di Commercio di Zante, il Comune di Metro, Puglia Creativa e la Fondazione Matera Basilicata 2019.

Con MARKATO, Bisceglie si conferma una città capace di coniugare tradizione e innovazione, rafforzando il dialogo culturale ed economico tra Italia e Grecia e ponendosi come modello di sviluppo sostenibile fondato sui propri valori identitari.