Bisceglie, proseguono le operazioni di deblattizzazione e disinfestazione

Proseguono le operazioni intensive di deblattizzazione e disinfestazione contro mosche e zanzare sull’intero territorio comunale, dopo i cicli eseguiti nei mesi di marzo e aprile.

I prossimi interventi di disinfestazione antialare, mirati a contrastare la diffusione di mosche e zanzare, si svolgeranno dal 14 al 16 maggio e dal 29 al 31 maggio, nella fascia oraria dalle 23:00 alle 5:00 del mattino successivo.

Inoltre, sono previsti interventi di deblattizzazione nelle giornate del 19 e 20 maggio.

Si raccomanda ai cittadini di tenere porte e finestre ben chiuse durante le date e gli orari in cui sono previsti gli interventi (14-16 maggio e 29-31 maggio, dalle 23.00 alle 05.00) e di adottare ogni precauzione utile a evitare contaminazioni di persone, animali o alimenti.

Si ricorda che, per prevenire il proliferare di insetti e roditori, è fondamentale non abbandonare rifiuti per strada e conferire correttamente i rifiuti differenziati nei giorni e orari stabiliti.