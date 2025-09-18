Bisceglie pronta a vivere la magica Notte dei Sospiri

Sabato 20 settembre, a partire dalle ore 18.30, sul Porto Turistico di Bisceglie torna l’appuntamento con La Notte dei Sospiri, organizzata dall’Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie”.

Un programma corposo, appena svelato, che promette emozioni, risate e soprattutto tanta dolcezza!

IL PROGRAMMA

Ore 18.30 – 22.30

Il porto si accende di magia con spettacoli itineranti per grandi e piccini: giocolieri, trampolieri, sputafuoco e incantesimi di magia che faranno sognare occhi e palati.

Il porto si accende di magia con spettacoli itineranti per grandi e piccini: giocolieri, trampolieri, sputafuoco e incantesimi di magia che faranno sognare occhi e palati. Ore 19.00

A dare il via ufficiale saranno i saluti istituzionali, guidati dalla brillante regia della giornalista Marilena Farinola .

A dare il via ufficiale saranno i saluti istituzionali, guidati dalla brillante regia della giornalista . Ore 19.30 – “La Dolce Puglia”

È il momento più atteso! La Puglia si racconta attraverso i suoi dolci simbolo, presentati dal giornalista e voce del Made in Italy Vito Romaniello . Gli onori di casa del Sospiro, emblema ed orgoglio cittadino alle eccellenze: dal Pasticciotto leccese alla Passionata di Troia , dallo Spumone di Conversano al Fior di Mandorla di Acquaviva , fino al maestoso Rosone di Puglia : i pasticcieri, accompagnati dai sindaci delle rispettive città, sveleranno storie, segreti e curiosità di un patrimonio dolciario che rende unica la nostra terra.

È il momento più atteso! La Puglia si racconta attraverso i suoi dolci simbolo, presentati dal giornalista e voce del Made in Italy . Gli onori di casa del Sospiro, emblema ed orgoglio cittadino alle eccellenze: dal alla , dallo al , fino al maestoso : i pasticcieri, accompagnati dai sindaci delle rispettive città, sveleranno storie, segreti e curiosità di un patrimonio dolciario che rende unica la nostra terra. Ore 20.30 – La cultura in festa

Tra dialetto, musica e risate, il poeta Nicola Ambrosino e il cantattore Beppe Carone daranno vita a una frizzante “Ballata del Dialetto”, regalando un viaggio divertente e appassionante nelle radici popolari pugliesi.

Tra dialetto, musica e risate, il poeta e il cantattore daranno vita a una frizzante “Ballata del Dialetto”, regalando un viaggio divertente e appassionante nelle radici popolari pugliesi. Ore 21.15 – Il gran finale

Arrivano loro: le straordinarie Appassionante , trio vocale di fama internazionale, in tour dai palchi d’Europa. Con eleganza e potenza scenica, travolgeranno il pubblico in uno show indimenticabile per la prima volta nella Città del Sospiro.

Arrivano loro: le straordinarie , trio vocale di fama internazionale, in tour dai palchi d’Europa. Con eleganza e potenza scenica, travolgeranno il pubblico in uno show indimenticabile per la prima volta nella Città del Sospiro. Ore 23.15 – Fuochi d’artificio di dolcezza

A chiudere la notte più dolce di tutte, uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che illuminerà il cielo di Bisceglie, regalando emozioni da vivere… in un solo Sospiro.

Durante l’intera serata, i visitatori potranno degustare i ricercatissimi Sospiri salati – creati in esclusiva per l’evento, sino ad esaurimento – insieme ai classici sospiri nelle loro varianti più golose, il tutto accompagnato da un’accurata selezione di vini e birre pugliesi.

“La Notte dei Sospiri” non è solo una festa: è un viaggio nel cuore pulsante della Puglia, tra tradizioni millenarie e nuove emozioni, tra gusto, musica e spettacolo. Una one-night-event che farà battere il cuore e accenderà i sensi… fino all’ultimo Sospiro.