Bisceglie: previsti interventi di disinfestazione antialare e derattizzazione, le date

Proseguono a Bisceglie le operazioni intensive di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione contro mosche e zanzare su tutto il territorio cittadino.

Nello specifico, dal 14 al 16 aprile, dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo, l’intero territorio comunale sarà sottoposto a operazioni di disinfestazione antialare contro mosche e zanzare. “Si raccomanda pertanto ai cittadini – si legge nella nota giunta da Palazzo San Domenico – di tenere ben chiuse porte e finestre e di adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare possibili contaminazioni a persone, animali o generi alimentari durante le operazioni”.

Inoltre, il 15 aprile saranno effettuati interventi di derattizzazione. “Si ricorda, inoltre, che al fine di evitare il proliferare di topi e insetti è necessario – conclude la nota comunale – non abbandonare spazzatura in strada e conferire i rifiuti correttamente differenziati, in giorni e orari prestabiliti, così da evitarne l’esposizione prolungata”.