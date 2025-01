Bisceglie presente all’edizione 2025 di “Evolio Expo”

Il Comune di Bisceglie sarà presente a “Evolio Expo”, la fiera internazionale dedicata all’olio extravergine d’oliva, ospitata presso la Fiera del Levante di Bari dal 30 gennaio all’1 febbraio. L’evento rappresenta un punto d’incontro tra produttori, esperti e istituzioni, impegnati a promuovere la qualità e l’evoluzione del settore olivicolo.

Bisceglie parteciperà con uno stand nell’area dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui è socia, dedicato alla promozione delle eccellenze locali e, insieme alle imprese biscegliesi, alla narrazione della tradizione olivicola che caratterizza il nostro territorio, intrecciandola con la cultura e l’enogastronomia.

Il programma include il convegno dal titolo “Tradizione, evoluzione e internazionalizzazione. L’olio di Bisceglie nei menu del mondo”, in programma il 30 gennaio alle ore 10 presso l’area Conferenze Città dell’Olio – A17. L’evento sarà moderato dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Barbara Politi e vedrà gli interventi del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dello chef Giuseppe Frizzale (APS Cooking Solution), del vice direttore di Confagricoltura Bari-BAT Gianni Porcelli, dell’imprenditrice Lucia Di Molfetta e del presidente di Confcommercio Bisceglie Leo Carriera.

Durante l’incontro saranno approfonditi i valori dell’olio extravergine d’oliva come simbolo della tradizione biscegliese e il suo ruolo strategico nel processo di internazionalizzazione, con uno sguardo alle nuove opportunità nel settore del turismo enogastronomico e nella promozione del territorio. L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per ribadire il valore del nostro patrimonio olivicolo come elemento distintivo dell’identità di Bisceglie e ambasciatore del territorio sui mercati internazionali.